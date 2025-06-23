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Музыка страха: злоумышленники ввели посетителям фестиваля во Франции неизвестное вещество

Мир

Во Франции во время ежегодного уличного музыкального фестиваля, известного как Fete de la musique, неизвестные напали на 145 человек, уколов их шприцами, о чём сообщила газета Guardian.

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Река Сена

По данным издания, правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к этим инцидентам, после того как пострадавшие обратились с жалобами на уколы, полученные в ходе праздничных мероприятий, проходивших в выходные. В публикации также отметили, что в социальных сетях накануне фестиваля начали распространяться предупреждения о возможных нападениях с использованием шприцов, особенно в отношении женщин.

В Министерстве внутренних дел Франции пока не уточнили, содержались ли в шприцах какие-либо опасные вещества. Однако некоторые из пострадавших были направлены в медицинские учреждения для проведения анализов, чтобы исключить наличие токсинов или других вредных компонентов.

Уточнения

Fête de la Musique — музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится 21 июня в день солнцестояния и направлен на популяризацию музыки среди населения.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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