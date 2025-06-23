Музыка страха: злоумышленники ввели посетителям фестиваля во Франции неизвестное вещество

Во Франции во время ежегодного уличного музыкального фестиваля, известного как Fete de la musique, неизвестные напали на 145 человек, уколов их шприцами, о чём сообщила газета Guardian.
По данным издания, правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к этим инцидентам, после того как пострадавшие обратились с жалобами на уколы, полученные в ходе праздничных мероприятий, проходивших в выходные. В публикации также отметили, что в социальных сетях накануне фестиваля начали распространяться предупреждения о возможных нападениях с использованием шприцов, особенно в отношении женщин.
В Министерстве внутренних дел Франции пока не уточнили, содержались ли в шприцах какие-либо опасные вещества. Однако некоторые из пострадавших были направлены в медицинские учреждения для проведения анализов, чтобы исключить наличие токсинов или других вредных компонентов.
Fête de la Musique — музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится 21 июня в день солнцестояния и направлен на популяризацию музыки среди населения.
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