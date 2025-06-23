Цена войны: США выставили ультиматум всему миру

1:52 Your browser does not support the audio element. Мир

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором призвал не допустить роста цен на нефть, отметив, что подобное развитие событий может сыграть на руку противникам Соединённых Штатов.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что внимательно следит за ситуацией.

Эти слова прозвучали в условиях нарастающей напряжённости на Ближнем Востоке, вызванной опасениями возможного жёсткого ответа Ирана на недавние американские авиаудары по объектам ядерной инфраструктуры страны. Напомним, в ночь на 22 июня США атаковали три ядерных центра в Иране, расположенных в Натанзе, Фордо и Исфахане. По утверждению Вашингтона, целью операции было либо полное уничтожение, либо значительное ослабление ядерной программы Исламской Республики.

Трамп также указал, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта, иначе страну ждут ещё более серьёзные последствия.

При этом вице-президент США отметил, что, несмотря на обвинения Ирана в варварстве и преступности атак, Соединённые Штаты не считают себя находящимися в состоянии войны с этой страной.

Министр иностранных дел Ирана, в свою очередь, подчеркнул, что, хотя дипломатия всегда должна оставаться возможным инструментом урегулирования, в данном случае это неуместно, поскольку именно США нарушили принципы дипломатического подхода. Он добавил, что Иран предпримет все необходимые меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности страны. Иранская организация, отвечающая за развитие атомной энергетики, заверила, что ядерная промышленность республики продолжит развиваться, несмотря на атаки.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

