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Политическое убийство: Трамп пошел на устранение своего оппонента

3:57
Мир

Администрация президента США активно готовит кампанию по смещению одного из членов палаты представителей Конгресса, который неоднократно критиковал действия главы государства, в том числе за военные операции против Ирана.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Об этом сообщил американский телеканал NBC, ссылаясь на источники в окружении президента.

Ещё 22 июня Дональд Трамп публично отказался считать конгрессмена Томаса Масси своим сторонником, назвав его "негативным фактором" и "наивным выскочкой".

Он также призвал своих сторонников отвергнуть этого политика, сравнив его с "чумой". По данным телеканала, два высокопоставленных советника президента уже приступили к созданию группы, цель которой — добиться отстранения Масси, представляющего штат Кентукки и известного своей оппозицией к политике Трампа. В частности, конгрессмен резко осудил решение главы государства нанести удары по трём ядерным объектам Ирана. Один из советников подтвердил телеканалу, что вместе с коллегой они действительно работают над этим проектом.

Как отмечает NBC, напряжённые отношения между Трампом и Масси длятся уже не первый год. Ещё в 2020 году президент выражал желание исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сохранил своё место в Конгрессе и даже получил поддержку Трампа на выборах 2022 года. Тем не менее, во время второго президентского срока Трампа Масси продолжает оставаться для него источником раздражения, выступая против военных действий в Иране и последовательно голосуя против предложенного президентом финансового законопроекта.

Этот документ, принятый нижней палатой Конгресса в мае, предусматривает сокращение федеральных расходов, но при этом вводит значительные налоговые льготы, что, по оценкам экспертов, приведёт к увеличению бюджетного дефицита и государственного долга. Против законопроекта активно выступил известный предприниматель, который в своих публикациях указал, что дефицит бюджета США может достичь 2,5 триллиона долларов, а гражданам страны придётся столкнуться с непосильными долговыми обязательствами.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трём ядерным объектам Ирана, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил, что целью атаки было уничтожение или значительное ослабление ядерной программы Ирана.

Президент США подчеркнул, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта, иначе страну ждут ещё более серьёзные последствия. При этом вице-президент США отметил, что Соединённые Штаты не считают себя в состоянии войны с Ираном, несмотря на то, что в Тегеране эти действия назвали варварскими и преступными.

Министр иностранных дел Ирана в ответ заявил, что, хотя дипломатия всегда должна оставаться возможным инструментом, в данной ситуации это неуместно, поскольку именно США нарушили принципы дипломатического урегулирования.

Он добавил, что Иран предпримет все необходимые шаги для защиты своей безопасности и национальных интересов. Иранская организация по атомной энергии, в свою очередь, заверила, что развитие ядерной промышленности страны не будет приостановлено.

Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями США. Генеральный секретарь ООН назвал удары по Ирану опасным шагом, который угрожает миру и стабильности в регионе. Россия также выступила с резким осуждением, указав, что атака нарушает международное право, Устав ООН и резолюции Совета Безопасности, и призвала МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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