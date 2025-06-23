Мифическая армия: Россия раскрыла карты в вопросе нападения на Молдавию

3:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Обвинения молдавских властей в адрес России, связанные с якобы планами увеличения миротворческого контингента в Приднестровье, не имеют под собой оснований и являются частью предвыборной стратегии, направленной на запугивание населения.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Об этом в своём Telegram-канале написал депутат молдавского парламента, представляющий политический блок "Победа" — Василий Боля.

Ранее глава правительства Молдавии утверждал, что Россия якобы намерена довести численность своих сил в Приднестровье до 10 тысяч человек. Президент Майя Санду в одном из телеэфиров также заявила, что Москва якобы использует дипломатические паспорта для отправки военных в регион.

Однако российский посол в Молдавии в кулуарах Петербургского международного экономического форума выразил РИА Новости недоумение по поводу подобных заявлений. Он отметил, что если бы Россия действительно пыталась увеличить контингент таким способом, как утверждают молдавские власти, на это потребовалось бы около двух десятилетий.

По мнению депутата, подобные высказывания молдавского руководства не соответствуют реальной ситуации и не подтверждаются оценками специалистов в области безопасности. Он считает, что такие заявления используются для того, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем страны, особенно в период предвыборных кампаний, когда власть не может похвастаться значимыми достижениями. Депутат подчеркнул, что темы войны и дестабилизации уже не раз становились инструментом манипуляции общественным мнением.

Парламентарий также напомнил, что аналогичные сценарии, озвученные властями во время прошлых выборов, в итоге оказались вымышленными. В качестве примера он привёл заявления о якобы готовящемся вторжении в Молдову наёмников из частной военной компании, которые звучали в ходе президентской кампании в конце 2024 года. В заключение он призвал граждан не поддаваться на подобные уловки и сохранять трезвый взгляд на происходящее.

Приднестровье, где более половины населения составляют русские и украинцы, ещё до распада Советского Союза стремилось к независимости от Молдавии, опасаясь, что на фоне роста националистических настроений Кишинёв может объединиться с Румынией. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить конфликт военным путём, регион фактически вышел из-под контроля Кишинёва.

Сегодня мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, включающие более 400 российских военнослужащих, почти 500 приднестровских и около 350 молдавских.

Миротворцы несут службу на 15 постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных в ключевых точках зоны безопасности. Кроме того, в Приднестровье дислоцирована оперативная группа российских войск, которая занимается охраной крупных складов боеприпасов вблизи границы с Украиной.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду — молдавский политический и государственный деятель.

