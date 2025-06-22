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Радиоактивное облако над миром: цена удара США по Ирану

2:48
Мир

Международное агентство по ядерной энергетике (МАГАТЭ) выразило серьёзную обеспокоенность в связи с ударами США по иранским объектам, на которых находился обогащённый уран.

Истребитель США B-2 Spirit
Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain
Истребитель США B-2 Spirit

По данным агентства, это может привести к радиоактивному и химическому загрязнению на атакованных территориях.

Согласно последним сведениям, проверенным МАГАТЭ до начала военных действий 13 июня, на трёх объектах в Иране, включая Исфахан и Натанз, хранился ядерный материал в виде урана, обогащённого до различных уровней. В заявлении, размещённом на официальном сайте агентства, подчёркивается, что такие действия могут вызвать серьёзные экологические и санитарные последствия на поражённых территориях.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны проявить сдержанность и сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта. Он отметил, что ядерные объекты не должны становиться мишенями для атак, и подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, чтобы агентство могло возобновить свою инспекционную деятельность в Иране, включая проверку запасов высокообогащённого урана. Также было указано на важность продолжения оперативного обмена информацией с иранской стороной по вопросам ядерной безопасности и контроля.

Конфликт обострился после того, как утром 22 июня президент США Дональд Трамп объявил о нанесении ударов по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, целью операции было ограничение ядерного потенциала Тегерана. В свою очередь, Иран категорически отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе, а МАГАТЭ ранее не находило убедительных доказательств разработки страной ядерного оружия.

Ситуация вызвала острую реакцию в Тегеране. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна оставляет за собой право на самооборону для защиты своих интересов.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупредили, что США пожалеют о своём решении, и добавили, что Иран продолжит наносить удары по Израилю. Представители Организации по атомной энергии Ирана подчеркнули, что страна не намерена сворачивать развитие своей ядерной отрасли, несмотря на внешнее давление.

По информации американских СМИ, Белый дом готовится к возможным ответным действиям, при этом ближайшие двое суток вызывают особую тревогу. Иран, в свою очередь, обратился в Совет Безопасности ООН с требованием провести срочное заседание для обсуждения сложившейся ситуации.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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