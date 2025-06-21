Смерть в форме: сотрудник ТЦК сбил украинку и сбежал с места ДТП

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В Черкасской области Украины произошел резонансный инцидент, связанный с сотрудником военкомата, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия и попытался скрыться.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Об этом сообщили представители областного военкомата, подтвердив факт аварии.

Согласно официальным данным, инцидент случился 19 июня в городе Звенигородка. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по одной из центральных улиц, сбил 54-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.

После столкновения мужчина не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшей, а покинул место происшествия. Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, однако подробности о состоянии ее здоровья пока не разглашаются.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на случившееся. Вскоре личность водителя была установлена, а сам он задержан. Как выяснилось, за рулем находился сотрудник местного военкомата. Теперь мужчине грозит серьезное наказание: по закону, ему может быть назначено тюремное заключение на срок от трех до восьми лет, а также запрет на управление транспортными средствами на период от пяти до восьми лет.

Уточнения

Черка́сская о́бласть — область Украины, расположенная в центральной части страны.

