Смерть в форме: сотрудник ТЦК сбил украинку и сбежал с места ДТП

В Черкасской области Украины произошел резонансный инцидент, связанный с сотрудником военкомата, который стал виновником дорожно-транспортного происшествия и попытался скрыться.
Об этом сообщили представители областного военкомата, подтвердив факт аварии.
Согласно официальным данным, инцидент случился 19 июня в городе Звенигородка. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по одной из центральных улиц, сбил 54-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде.
После столкновения мужчина не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшей, а покинул место происшествия. Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение, однако подробности о состоянии ее здоровья пока не разглашаются.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на случившееся. Вскоре личность водителя была установлена, а сам он задержан. Как выяснилось, за рулем находился сотрудник местного военкомата. Теперь мужчине грозит серьезное наказание: по закону, ему может быть назначено тюремное заключение на срок от трех до восьми лет, а также запрет на управление транспортными средствами на период от пяти до восьми лет.
Черка́сская о́бласть — область Украины, расположенная в центральной части страны.
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