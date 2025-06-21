Побег по-украински: Зеленский отрицает бегство министров из страны

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На фоне громких слухов о возможном бегстве одного из ключевых украинских чиновников Владимир Зеленский выступил с комментарием, чтобы прояснить ситуацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Как сообщило агентство УНИАН, глава государства объяснил, что разговоры о побеге вице-премьера, ответственного за национальное единство, связаны с его рабочей поездкой за границу. Зеленский подчеркнул, что у вице-премьера было два важных поручения, которые он получил от президента, правительства и всей страны. По словам главы государства, после завершения этой поездки чиновник обязан вернуться на родину.

Президент также уточнил, что среди задач, поставленных перед вице-премьером, значатся создание международных хабов в различных странах, а также работа над вопросами, связанными с введением множественного гражданства.

Однако ситуация вокруг вице-премьера продолжает обрастать новыми подробностями. Один из известных украинских журналистов, руководящий отделом расследований в популярном издании, сообщил в своем Telegram-канале, что чиновник в начале недели отправился в Австрию в рамках рабочей поездки, но так и не вернулся.

Журналист также отметил, что на прошлой неделе антикоррупционные органы страны задержали двух близких соратников вице-премьера. Один из них был схвачен непосредственно у границы, а сам чиновник в момент предъявления обвинений находился за пределами Украины.

Пресс-служба вице-премьера, в свою очередь, настаивает на том, что его отсутствие связано исключительно с заранее запланированными рабочими визитами в страны Евросоюза. Однако эти заявления не смогли полностью развеять сомнения, и ситуация продолжает вызывать бурные обсуждения в обществе.

Скандал вокруг вице-премьера поднимает множество вопросов о прозрачности действий украинских властей, а также о том, действительно ли его поездка носит исключительно деловой характер.

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