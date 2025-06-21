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Семейный побег: украинская элита сбегает из страны

2:58
Мир

На фоне громких политических событий на Украине появились сведения о том, что родственники одного из высокопоставленных чиновников страны, а именно вице-премьера Алексея Чернышова, ответственного за национальное единство, покинули территорию государства.

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Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Об этом сообщило известное украинское издание, ссылаясь на данные, полученные от инсайдеров в правоохранительных структурах. По информации, сын чиновника выехал за границу 19 июня, а на следующий день, 20 июня, страну покинула его супруга.

Тем временем само ведомство, которое возглавляет вице-премьер, воздержалось от разъяснений относительно сроков его пребывания за рубежом. В министерстве не уточнили, когда именно завершится его рабочая поездка и планирует ли он вернуться на родину. Однако один из депутатов украинского парламента, ссылаясь на слова главы правительства, отметил, что деловая поездка вице-премьера была официально согласована лишь до конца текущей недели, то есть до 22 июня.

Ситуация обрастает новыми подробностями благодаря расследованиям журналистов. Один из известных украинских репортеров, специализирующийся на громких разоблачениях, сообщил в своем Telegram-канале, что вице-премьер в начале недели отправился в Австрию в рамках рабочей поездки, но так и не вернулся. По данным журналиста, на прошлой неделе антикоррупционные органы страны задержали двух близких соратников чиновника, причем один из них был схвачен непосредственно у границы. На момент предъявления обвинений сам вице-премьер находился за пределами Украины.

Пресс-служба чиновника, в свою очередь, настаивает, что его отсутствие связано исключительно с плановыми рабочими визитами в страны Евросоюза. Однако скандал вокруг его персоны продолжает набирать обороты.

Дополнительное внимание к ситуации привлекли заявления другого депутата Верховной рады, который в настоящее время находится под стражей по обвинению в государственной измене. Он сообщил, что страну покинул еще один влиятельный человек — бизнесмен, которого называют "финансовым покровителем" украинского лидера. Речь идет о совладельце известной продюсерской компании, связанной с главой государства.

Не обошлось и без финансовых разоблачений. По данным одного из украинских расследовательских порталов, значительная часть средств, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений, могла быть выведена через фиктивные компании. Эти фирмы, как предполагается, связаны с окружением украинского президента, в том числе с упомянутым бизнесменом.

Ситуация продолжает развиваться, вызывая множество вопросов о прозрачности власти и судьбе ключевых фигур украинской политики.

Уточнения

А́встрия — государство в Центральной Европе.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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