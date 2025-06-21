Тысяча разгневанных: Киев накрыла самая мощная акция протеста с начала СВО

В столице Украины прошел крупнейший митинг с начала специальной военной операции, собравший около тысячи участников. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Среди них были представители профсоюзных организаций, общественные активисты и ветераны Вооруженных сил Украины, сообщило издание "Инсайдер UA" в своем Telegram-канале.

По данным издания, протестующие выразили недовольство действиями киевских властей, обвиняя их в незаконном захвате имущества и ущемлении прав граждан. Основное внимание митингующих было направлено на деятельность Агентства по розыску и управлению активами (АРМА), которое, по их мнению, занимается неправомерным изъятием собственности.

Как отметило агентство, под Домом профсоюзов собралось около тысячи человек, включая ветеранов, профсоюзных лидеров и общественников, выступающих против произвола со стороны АРМА. Ранее это агентство получило в управление арестованное здание Дома профсоюзов, которое, по мнению протестующих, использовалось не по назначению. В частности, руководители профсоюзного движения пытались организовать в нем ресторан, а затем открыли в подвале покерный клуб.

Один из участников акции выразил возмущение тем, что вместо социальной поддержки тысяч членов профсоюзов их имущество продается через теневые схемы, а в исторических зданиях появляются игровые заведения, в то время как профсоюзные лидеры наживают миллионные состояния.

Согласно информации издания, протестующие предприняли попытку войти в здание Федерации профсоюзов, чтобы выгнать оттуда коррумпированных чиновников, однако полиция перекрыла доступ внутрь. Участники митинга также потребовали, чтобы руководство АРМА возглавил представитель военных.

Для справки: АРМА официально является главным органом Украины, отвечающим за управление арестованными и конфискованными активами. Агентство обладает широкими полномочиями, включая поиск, оценку, управление и реализацию имущества, с целью предотвращения коррупционных схем.

Уточнения

Ки́ев — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.

