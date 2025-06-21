Балтика в шоке: Россия передвинула границы моря и изменила всё

Россия внесла изменения в определение своих морских границ в Балтийском море, сделав недействительными прежние карты, которые использовались десятилетиями. Об этом сообщает издание "Царьград".
Об этом стало известно из нового постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале.
Согласно документу, теперь границы российского территориального моря в Балтике определяются по обновленному перечню координат, охватывающему береговую линию и острова. В частности, начальная линия, от которой отсчитывается ширина морской территории, проходит по границе наибольшего отлива — точке, где вода отступает дальше всего от суши. Эта линия начинается от места пересечения сухопутной границы России с Литвой и заканчивается у границы с Польшей.
В обновленном перечне указаны координаты восьми островов, а также участка побережья в районе реки Нарва. При этом старые данные, действовавшие с 1985 года, были признаны утратившими силу.
В ближайшее время Министерство обороны РФ планирует подготовить и опубликовать обновленный список координат для использования моряками, а также переработать морские карты. После этого новые карты будут переданы в ООН для официального хранения.
Изменение морских границ России в этом регионе Балтийского моря уже стало фактом, однако реакция соседних государств на такие шаги пока остается неизвестной и, вероятно, проявится в ближайшем будущем.
На́рва — река на границе Эстонии и Ленинградской области Российской Федерации.
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