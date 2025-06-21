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Балтика в шоке: Россия передвинула границы моря и изменила всё

Мир

Россия внесла изменения в определение своих морских границ в Балтийском море, сделав недействительными прежние карты, которые использовались десятилетиями. Об этом сообщает издание "Царьград".

Флаги Прибалтики
Фото: flickr.com by Saeima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаги Прибалтики

Об этом стало известно из нового постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале.

Согласно документу, теперь границы российского территориального моря в Балтике определяются по обновленному перечню координат, охватывающему береговую линию и острова. В частности, начальная линия, от которой отсчитывается ширина морской территории, проходит по границе наибольшего отлива — точке, где вода отступает дальше всего от суши. Эта линия начинается от места пересечения сухопутной границы России с Литвой и заканчивается у границы с Польшей.

В обновленном перечне указаны координаты восьми островов, а также участка побережья в районе реки Нарва. При этом старые данные, действовавшие с 1985 года, были признаны утратившими силу.

В ближайшее время Министерство обороны РФ планирует подготовить и опубликовать обновленный список координат для использования моряками, а также переработать морские карты. После этого новые карты будут переданы в ООН для официального хранения.

Изменение морских границ России в этом регионе Балтийского моря уже стало фактом, однако реакция соседних государств на такие шаги пока остается неизвестной и, вероятно, проявится в ближайшем будущем.

Уточнения

На́рва река на границе Эстонии и Ленинградской области Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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