Свобода без слова: Латвия начала охоту на русских в кафе и на улицах

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В Латвии существует закон, который вызвал немало споров и вопросов, особенно среди русскоязычного населения. Материал о ситуации публикует argumenti.ru.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

Речь идет о нормах, связанных с использованием государственного языка — латышского, и о том, что считается проявлением неуважения к нему. Многие местные жители утверждают, что лично не сталкивались с подобными случаями дискриминации или давления.

Однако Лиана Ланга, известная в Латвии как активный сторонник националистических идей и представительница Национального блока, придерживается иного мнения. Она отметила, что за нарушение этого закона предусмотрены денежные взыскания, которые могут достигать 700 евро. По ее словам, пришло время активно применять эти меры. Ланга подчеркнула, что если гражданин или постоянный житель страны не использует латышский язык, это можно расценивать как неуважение к государственным ценностям.

Возникает вопрос: означает ли это, что даже в неформальной обстановке — дома, на улице или в кафе — нельзя общаться, например, на русском языке, если он является родным для человека? Подобные ограничения вызывают недоумение, ведь они могут противоречить международным стандартам, которые гарантируют право каждого использовать свой родной язык в повседневной жизни, особенно в частной сфере.

Уточнения

Ла́твия — государство в Северной Европе.

