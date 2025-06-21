Видеоролики вынудили блогерку уйти от мужа и заявить на него в полицию

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Мужчина в Индии заставлял жену заниматься стиркой и готовкой, не давая ей возможности быть блогером и снимать различные видео. Вот она и развелась с ним на этой почве.

Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ссора

Но инфлюенсеру этого не хватило — она еще и написала на супруга заявление в полицию. После того, как девушка стала реже записывать рилсы, подписчики "стали уходить", в чем она и обвинила супруга.

Мужчина не растерялся и пожаловался в органы на то, что жена не делает работу по дому. Блогерка ушла от мужа и уехала жить к родителям.

Разгоревшийся в социальных сетях скандал привел к тому, что мужчину уволили с работы. В итоге правоохранители смогли урегулировать конфликт на юридическом уровне.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

