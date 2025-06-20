Всего километр разделит Россию и КНДР: мост будет готов через два года

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Через два года будет достроен автомобильный мост между Россией и Северной Кореей. О сроках рассказал министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Фото: commons.wikimedia.org by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Crimean bridge (Крымский мост)

По его словам, мост возводят строго по графику, строительство идет одновременно с двух сторон. Общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами составит 4,7 километра. Длина самого моста — 1 километр, из которых 424 метра находятся на российской территории, а 581 метр — на земле КНДР, сообщает KP. RU.

На мосту будут две полосы для движения автомобилей.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

