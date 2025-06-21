Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Забытый шедевр автора зомби-хоррора 28 лет спустя назван лучшей фантастикой всех времён
Как за 48 часов превратить селёдку в гурманскую закуску
Не сажайте это рядом с огурцами: вытягивают соки и привлекают армию вредителей
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Почему мытьё люстр стало забытым искусством? Как изменилось восприятие уборки за 30 лет
Производителя Labubu отчитали: акции рухнули на 8,8%
Тепло и спокойствие: почему весной Испания — это рай для путешественников

Бабушка в 71 год выучилась на графического дизайна в Турции и даже получила диплом

0:34
Мир

71-летняя турецкая домохозяйка Сельма Шахин два года училась на графического дизайна и успешно закончила курсы.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Она поделилась, что мало кто поддержал ее с идеей выучиться, все советовали в таком возрасте не выходить из дома. Однако бабушка рада, что получила диплом и освоила не только компьютер, но и прикладные программы. У нее есть две дочери и четверо внуков, сообщает KP. RU.

Интересно, что однокурсники пенсионерки называют ее примером для подражания.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут
Еда и рецепты
Открыла банку тунца — и приготовила сытный салат за 20 минут Аудио 
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Топливо сгорает зря, мотор изнашивается, свечи чернеют — и всё из-за одной ошибки
Сначала ради энергии, теперь — ради овец: фермеры массово переходят на солнечные панели
Почему мытьё люстр стало забытым искусством? Как изменилось восприятие уборки за 30 лет
Производителя Labubu отчитали: акции рухнули на 8,8%
Тепло и спокойствие: почему весной Испания — это рай для путешественников
Пикник на высшем уровне: 4 маринада для шашлыка, которые стоит попробовать
Кошка пьёт из унитаза: она просто знает, что вы нальёте не то
Поза героя: простая йога-практика, которая избавит от боли в спине и поможет пищеварению
Пора выйти из бьюти-нулевых: мифы, которые мешают выглядеть круто
Бабушка в 71 год выучилась на графического дизайна в Турции и даже получила диплом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.