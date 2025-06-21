Бабушка в 71 год выучилась на графического дизайна в Турции и даже получила диплом

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71-летняя турецкая домохозяйка Сельма Шахин два года училась на графического дизайна и успешно закончила курсы.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Она поделилась, что мало кто поддержал ее с идеей выучиться, все советовали в таком возрасте не выходить из дома. Однако бабушка рада, что получила диплом и освоила не только компьютер, но и прикладные программы. У нее есть две дочери и четверо внуков, сообщает KP. RU.

Интересно, что однокурсники пенсионерки называют ее примером для подражания.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



