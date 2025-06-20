Кошелек Зеленского в бегах: Украину накрыла новая волна коррупционного скандала

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Недавно стало известно, что рабочая поездка вице-премьера Украины Алексея Чернышова, которого подозревают в бегстве из страны, официально согласована лишь до конца текущей недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ киев

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* , ссылаясь на слова главы украинского правительства Дениса Шмыгаля. По информации Гончаренко, премьер-министр отметил, что срок командировки Чернышова истекает в ближайшие дни, и дальнейшее развитие событий покажет, вернется ли он на родину.

Ранее министерство национального единства Украины отказалось предоставить точные сведения о дате завершения поездки вице-премьера и его возвращении, несмотря на слухи о его возможном бегстве за границу.

В свою очередь, журналист Михаил Ткач, руководящий отделом расследований издания "Украинская правда", сообщил в своем Telegram-канале, что Чернышов в начале недели отправился в Австрию в рамках служебной поездки, после чего не вернулся в страну. Ткач также указал, что на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали двух близких соратников вице-премьера. Один из них был схвачен уже на границе.

При этом сам Чернышов в момент предъявления подозрений находился за пределами страны. Пресс-служба вице-премьера, комментируя ситуацию для "Украинской правды", заверила, что его поездка в страны Евросоюза носит плановый характер.

Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в государственной измене, заявил, что из Украины также скрылся Тимур Миндич, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95".

Согласно данным расследования издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в стране, была выведена через фиктивные компании, которые, предположительно, связаны с окружением Зеленского, включая Миндича.

* включен в России в список террористов и экстремистов

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