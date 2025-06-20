Трамп примет решение о действиях США в конфликте между Израилем и Ираном в течение двух недель

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В ближайшие две недели президент США Дональд Трамп примет решение об участии США в конфликте между Израилем и Ираном, стремясь отдать приоритет дипломатии, одновременно рассматривая возможность предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Цитируя сообщение Трампа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила журналистам: "Исходя из того факта, что существует вероятность того, что переговоры с Ираном могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, продолжать их или нет, в течение следующих двух недель".

Ливитт заявила на регулярном брифинге, что Трамп заинтересован в достижении дипломатического решения с Ираном, но его главным приоритетом является обеспечение того, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие. Она сказала, что любая сделка должна будет запретить обогащение урана Тегераном и исключить возможность Ирана получить ядерное оружие.

Ливитт отказалась сообщить, будет ли Трамп добиваться разрешения Конгресса на какой-либо удар по Ирану. Она сказала, что Вашингтон по-прежнему убежден, что Иран никогда не был так близок к получению ядерного оружия.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер..



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

