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Слепой министр: Стармер опозорил Великобританию на весь мир

Мир

На саммите G7, который прошел в Канаде, произошел курьезный инцидент с участием британского премьер-министра Кира Стармера.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

По данным издания The Daily Mail, он по ошибке принял переводчика нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна за самого главу государства и пожал ему руку. Лишь спустя некоторое время настоящий президент подошел к Стармеру, чтобы обменяться приветствиями.

Кроме того, во время мероприятия Стармер столкнулся с еще одной неловкой ситуацией. На общей фотосессии с лидерами стран "Большой семерки" он замешкался, не сразу определив, где ему следует встать, что также привлекло внимание СМИ.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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