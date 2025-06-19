Слепой министр: Стармер опозорил Великобританию на весь мир

На саммите G7, который прошел в Канаде, произошел курьезный инцидент с участием британского премьер-министра Кира Стармера.
По данным издания The Daily Mail, он по ошибке принял переводчика нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна за самого главу государства и пожал ему руку. Лишь спустя некоторое время настоящий президент подошел к Стармеру, чтобы обменяться приветствиями.
Кроме того, во время мероприятия Стармер столкнулся с еще одной неловкой ситуацией. На общей фотосессии с лидерами стран "Большой семерки" он замешкался, не сразу определив, где ему следует встать, что также привлекло внимание СМИ.
Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года.
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