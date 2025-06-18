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Пока его ровесники учат цвета, он читает Хемингуэя: как двухлетний малыш стал самым юным вундеркиндом

1:20
Мир

В возрасте, когда большинство детей с трудом справляются с алфавитом, двухлетний британский малыш Джозеф Харрис-Биртилл уже может читать целые книги.

Словарь
Фото: Freepik is licensed under public domain
Словарь

Сейчас он переходит к азбуке Морзе и греческому алфавиту, а также проявляет интерес к периодической таблице элементов.

Признавая исключительные способности своего сына, родители Роуз и Дэвид обратились в британское отделение Mensa за советом о том, как развивать потенциал Джозефа.

Mensa теперь не только оказывает семье поддержку, но и приветствует молодого парня в своем сообществе, официально сделав его самым молодым членом старейшей и крупнейшей в мире организации с высоким IQ в возрасте 2 лет и 182 дней.

"Вскоре стало ясно, что он был исключительным маленьким существом — он впервые перевернулся в пять недель, сказал свое первое слово в семь месяцев и прочитал свою первую книгу вслух от корки до корки в один и три четверти года", — рассказала Роуз Вики Ньюман в Книге рекордов Гиннесса.

К двум с четвертью годам он бегло читал вслух в течение 10 минут за раз, мог считать до 10 на пяти языках и мог считать вперед и назад до более чем 100.

Уточнения

Одарённый ребёнок, или вундерки́нд (от нем. Wunderkind, дословно — чудесное дитя), — ребёнок, который признан образовательной системой превосходящим уровень интеллектуального развития других детей своего возраста.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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