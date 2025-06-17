Чрезмерная пугливость вашей кошки может быть признаком загадочной болезни

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Ученые из Канады обнаружили, что беспокойство кошки может быть ключевым предупреждающим признаком того, что у нее есть риск развития заболевания, известного как кошачий идиопатический цистит (FIC).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка породы саванна

Поскольку FIC является идиопатическим, его причина в настоящее время остается загадкой. Тем не менее, обнаружение повышенной пугливости у кошек с рецидивирующими формами этого заболевания может стать доказательством, необходимым ученым для понимания патологии и ее триггеров.

Симптомы ИЦК, как правило, напоминают симптомы типичной инфекции нижних мочевыводящих путей. Больные кошки могут напрягаться при мочеиспускании, мочиться небольшими порциями чаще или кричать о своем дискомфорте во время использования лотка.

В более тяжелых случаях их моча может даже содержать кровь. Однако, в отличие от бактериальных инфекций, образцы мочи кошек с ИЦК стерильны.

Ветеринары обычно исключают инфекцию и другие причины, прежде чем останавливаться на ИЦК как на вероятном виновнике. Примерно половина всех кошек, которым не повезло получить диагноз, снова заболеют этим заболеванием в какой-то момент своей жизни.

И учитывая, что одну из пяти кошек с рецидивирующим ИЦК в конечном итоге усыпляют их хозяева, способ отличить болезнь от других состояний может иметь большое значение для спасения наших любимых кошек от постоянной боли.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

