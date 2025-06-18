Лучший город Земли: названо самое комфортное для человека место на планете

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Копенгаген назван самым комфортным городом в мире. Он находится в топе рейтинга Economist Intelligence Unit (EIU).

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

В 2025 году туда попали 173 города — ранжирование происходит на основе факторов здравоохранения, образования, инфраструктуры и окружающей среды.

Копенгаген получил высшие баллы за стабильность, образование и инфраструктуру.

Вена и Цюрих находятся на 2 месте. В топ-10 вошли Мельбурн, Женева, Сидней, Осака, Окленд, Аделаида и Ванкувер. А вот Дамаск снова оказался наименее пригодным для жизни городом. Также худшие результаты показали Дакка, Триполи, Карачи и Алжир.

Уточнения

Копенга́ген (дат. København [kʰøb̥ənˈhaʊ̯ˀn], до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn — «торговая гавань»; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании.

