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Лучший город Земли: названо самое комфортное для человека место на планете

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Мир

Копенгаген назван самым комфортным городом в мире. Он находится в топе рейтинга Economist Intelligence Unit (EIU).

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания

В 2025 году туда попали 173 города — ранжирование происходит на основе факторов здравоохранения, образования, инфраструктуры и окружающей среды.

Копенгаген получил высшие баллы за стабильность, образование и инфраструктуру.

Вена и Цюрих находятся на 2 месте. В топ-10 вошли Мельбурн, Женева, Сидней, Осака, Окленд, Аделаида и Ванкувер. А вот Дамаск снова оказался наименее пригодным для жизни городом. Также худшие результаты показали Дакка, Триполи, Карачи и Алжир.

Уточнения

Копенга́ген (дат. København [kʰøb̥ənˈhaʊ̯ˀn], до 1906 — Kjøbenhavn, на стародатском: Køpmannæhafn — «торговая гавань»; лат. Hafnia) — столица Датского королевства (Дании) и крупнейший город Дании.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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