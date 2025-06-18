Комиксы напугали авиакомпанию: рейсы в Японию отменены из-за предсказания

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Авиакомпания Hong Kong Airlines отменила рейсы на юг Японии в июле и августе 2025 года из-за падения спроса.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолет

Это случилось из-за слухов о землетрясение, которое предсказала автор манги. В книге писательницы Ре Тацуки "Будущее, которое я видела" описаны природные катастрофы, которые якобы должны произойти в июле 2025 года.

Интерес к этому произведению усилился из-за совпадений с событиями 2011 года, когда сильное землетрясение на северо-востоке страны спровоцировало аварию на АЭС "Фукусима-1".

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

