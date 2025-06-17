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Эвакуация под угрозой: Америка не может забрать своих граждан с Ближнего Востока

2:46
Мир

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация прилагает усилия для помощи американским гражданам, желающим покинуть регион, охваченный военными действиями между Ираном и Израилем.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Об этом рассказала корреспондент одного из американских телеканалов, отметив, что она задала Трампу вопрос о мерах поддержки американцев в условиях отмены коммерческих рейсов. В ответ президент подчеркнул, что власти активно работают над решением этой проблемы и делают всё возможное для обеспечения безопасности своих граждан.

Ранее один из американских телеканалов сообщил, что Государственный департамент США сформировал специальную рабочую группу, которая занимается вопросами возможной эвакуации американцев из зоны конфликта. Однако посольство США в Израиле уточнило, что на данный момент у него нет ресурсов для организации эвакуации или оказания прямой помощи гражданам, желающим покинуть страну.

Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в ночь на 13 июня, когда израильская сторона начала военную операцию, обвинив Иран в разработке секретной ядерной программы, которая, по их мнению, достигла критической стадии. В ходе атак израильские силы наносили удары с воздуха и проводили диверсионные рейды, целями которых стали ядерные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в области ядерной физики, авиабазы, системы противовоздушной обороны, а также ракеты класса "земля-земля".

Иран, в свою очередь, категорически отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе и отвечает массированными ракетными ударами и запусками боевых дронов. В Тегеране заявили, что их атаки направлены исключительно на военные и военно-промышленные объекты Израиля. Однако с обеих сторон всё чаще фиксируются попадания в жилые районы, что приводит к росту числа жертв среди мирного населения.

По данным израильской стороны, в результате иранских атак погибло более 20 человек, а свыше 600 получили ранения. Иран, со своей стороны, сообщает о более чем 220 погибших и свыше 1,2 тысячи пострадавших в результате израильских ударов.

Обмен ударами между двумя странами происходит по несколько раз в день. Израиль настаивает на продолжении кампании до полного уничтожения ядерной программы Ирана, в то время как Тегеран заявляет, что будет отвечать обстрелами до тех пор, пока израильские бомбардировки не прекратятся.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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