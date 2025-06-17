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Мальчик для битья: Америка опозорила Макрона на весь мир

1:33
Мир

Недавний саммит G7 оказался в центре громкого скандала, связанного с резкими заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Франции Эммануэль Макрон

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальных сетях выразил мнение, что поведение Трампа стало настоящим унижением для Макрона, особенно после того, как американский президент неожиданно покинул саммит раньше времени.

Филиппо отреагировал на публикацию Трампа в его собственной социальной сети, где тот охарактеризовал Макрона как политика, стремящегося привлечь к себе внимание общественности. Кроме того, Трамп пояснил, что его отъезд с саммита G7 не был связан с работой над урегулированием конфликта между Ираном и Израилем, как предполагалось ранее, а вызван некими более важными причинами, которые он не уточнил.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Макрон связал решение Трампа вернуться в Вашингтон с возможными переговорами о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Однако, как отметило издание The Washington Post, иранская сторона через посредников заявила о готовности возобновить диалог с США, но только при условии, что Израиль прекратит боевые действия. В свою очередь, телеканал CNN передал информацию о том, что Трамп дал указание своей команде оперативно организовать встречу с представителями Ирана, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Уточнения

Флориа́н Филиппо́ - французский политик, лидер партии "Патриоты" (с 2017 года).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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