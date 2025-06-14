IT-специалист из Индии спасся от увольнения благодаря нейросети.

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ИИ написал за работника огромный код, на создания которого мог уйти целый месяц.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

О своем обмане начальства сам мужчина рассказал в социальных сетях. Он сначала пожаловался на эмоциональное выгорание и невозможность работать, из-за чего на новом месте у него и возникли проблемы.

За шесть часов до презентации нового кода, житель Индии попросил нейросеть сгенерировать код за него.

ИИ написал 4 000 строчек кода, которые одобрило начальство.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

