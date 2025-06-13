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Мальчик ездит в школу на свинье: бразильский ученик взорвал соцсети

0:41
Мир

Девятилетний мальчик Гутиньо Роча из Бразилии по два километра ездит до школы верхом на свинье.

Свинья
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Свинья

Животное по кличке Фогете (ракета) довозит школьника всего за несколько минут. Роча живет на ферме и с детства ухаживает за скотом.

До того как свинья стала надежным "средством передвижения", ребёнок потратил много времени на ее дрессировку.

Роча мечтает получить высшее образование и помочь маме построить дом.

У бразильца уже более 1,2 млн подписчиков. Он начал зарабатывать на блоге, и теперь видео с Фогете приносят семье небольшую прибыль.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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