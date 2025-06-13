Мальчик ездит в школу на свинье: бразильский ученик взорвал соцсети

Девятилетний мальчик Гутиньо Роча из Бразилии по два километра ездит до школы верхом на свинье.
Животное по кличке Фогете (ракета) довозит школьника всего за несколько минут. Роча живет на ферме и с детства ухаживает за скотом.
До того как свинья стала надежным "средством передвижения", ребёнок потратил много времени на ее дрессировку.
Роча мечтает получить высшее образование и помочь маме построить дом.
У бразильца уже более 1,2 млн подписчиков. Он начал зарабатывать на блоге, и теперь видео с Фогете приносят семье небольшую прибыль.
Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.
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