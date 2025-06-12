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Внуки-роботы: пенсионерам начнут помогут гуманоиды в Китае

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Мир

В Китае начнут тестировать роботов, чтобы они помогали пожилым людям.

Робот - пылесос
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот - пылесос

Технологии облегчат уход за пенсионерами, снизят нагрузку на семьи, компенсируют дефицит персонала, а также помогут развивать инфраструктуру ухода.

Роботы будут помогать в домах, общинах и в профильных учреждениях. Также создатели хотят уделить внимание работе с теми пожилыми, у которых есть когнитивные нарушения.

Такое решение в Китае приняли из-за демографического сдвига: население КНР стареет, а трудовых ресурсов по уходу за старшим поколением не хватает.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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