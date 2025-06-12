Прячутся в аэропортах и на кладбищах и плачут: китайские подростки открыли новый печальный тренд

В Китае появились "места плача", куда зумеры могут прийти и погрустить из-за стресса, депрессии и прочих причин.
Как пишет South China Morning Post молодые люди в Поднебесной часто переживают из-за финансовой нестабильности, безработицы или, наоборот, давления на работе. Для эмоциональной разрядки они в одиночестве прячутся в общественных зонах и плачут.
Тренд популярен в большинстве крупных городов — Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Ухань и других. Чаще всего ребята посещают кладбища, психиатрические больницы, залы судов, аэропорты, набережные.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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