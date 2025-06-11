Нейросеть заблокировали на время экзаменов в Китае

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На время сдачи всекитайских государственных вступительных экзаменов в вузы крупные IT-компании КНР заблокировали работу ИИ-сервисов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект

У пользователей высвечивалось уведомление: "Во время экзаменов сервис недоступен", некоторые просто переставали работать.

Этот экзамен идет 4 дня, и его результаты влияют на возможность поступления в университет. Эти экзамены очень важны в Китае.

Когда их проводят, в городах даже сдвигают начало рабочего дня и создают специальные транспортные коридоры, пишет KP. RU.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

