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Нейросеть заблокировали на время экзаменов в Китае

0:36
Мир

На время сдачи всекитайских государственных вступительных экзаменов в вузы крупные IT-компании КНР заблокировали работу ИИ-сервисов.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

У пользователей высвечивалось уведомление: "Во время экзаменов сервис недоступен", некоторые просто переставали работать.

Этот экзамен идет 4 дня, и его результаты влияют на возможность поступления в университет. Эти экзамены очень важны в Китае.

Когда их проводят, в городах даже сдвигают начало рабочего дня и создают специальные транспортные коридоры, пишет KP. RU.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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