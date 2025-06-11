Нейросеть заблокировали на время экзаменов в Китае

На время сдачи всекитайских государственных вступительных экзаменов в вузы крупные IT-компании КНР заблокировали работу ИИ-сервисов.
У пользователей высвечивалось уведомление: "Во время экзаменов сервис недоступен", некоторые просто переставали работать.
Этот экзамен идет 4 дня, и его результаты влияют на возможность поступления в университет. Эти экзамены очень важны в Китае.
Когда их проводят, в городах даже сдвигают начало рабочего дня и создают специальные транспортные коридоры, пишет KP. RU.
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Окучивание картофеля кажется делом нехитрым, но одна ошибка может стоить половины урожая. Разбираемся, как не погубить клубни своими руками.