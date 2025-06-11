Одесса стала ловушкой: Вучич подписал приговор своей репутации

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На саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошёл в Одессе, президент Сербии Александр Вучич решительно отверг обвинения в предательстве России из-за своего участия в мероприятии. Об этом пишет издание argumenti.ru.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вучич

Его визит вызвал бурные обсуждения, и лидер страны дал понять, что не видит в своём приезде никаких противоречий.

Отвечая на вопросы журналистов, Вучич пояснил, что его присутствие на саммите не может считаться предательством. Он напомнил, что уже в четвёртый раз принимает участие в подобных встречах, посвящённых сотрудничеству Украины и стран Юго-Восточной Европы. Кроме того, он подчеркнул, что ни на одном из этих мероприятий, включая нынешнее, не ставил свою подпись под итоговыми декларациями, что, по его мнению, подтверждает независимую позицию Белграда.

Президент также выразил гордость за то, что Сербия сохраняет самостоятельность в принятии решений, несмотря на внешнее давление. Он отметил, что страна стремится выстраивать отношения, исходя из собственных интересов, а не под влиянием сторонних сил.

Ранее в ходе своего выступления на саммите Вучич затронул тему восстановления Украины. Он сообщил, что Сербия готова внести свой вклад в реконструкцию одного или двух городов или регионов, пострадавших в результате конфликта, что стало одним из ключевых заявлений его визита.

Уточнения

Алекса́ндр Ву́чич — сербский государственный и политический деятель.

