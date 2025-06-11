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Москва поставила точку в споре о будущем человечества — всё решится в ближайшие 25 лет

3:50
Мир

В российской столице завершилось одно из самых значимых событий года — "Форум будущего 2050", который проходил 9 и 10 июня. Итог мероприятия подвело издание Царьград.

Московский Кремль, вид с Дома на набережной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov
Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Это мероприятие стало уникальной платформой для обсуждения глобальных вызовов и перспектив, собрав более трёх тысяч участников из разных стран. Среди них были политики, бизнесмены, журналисты, общественные деятели и представители семейных организаций, которые вместе попытались заглянуть в будущее и понять, каким будет мир через четверть века.

За два дня форума свои взгляды на развитие России и мира представили 127 спикеров, среди которых были как российские, так и зарубежные гости. В их числе оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель министерства Мария Захарова, основатель Института Царьграда Константин Малофеев, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, а также известные международные фигуры, такие как американский инженер Эррол Маск, британский политик Джордж Галлоуэй, экономист из США Джеффри Сакс, французский аналитик Пьер-Антуан Плакувент и американский комментатор Алекс Джонс.

Константин Малофеев отметил, что организаторам удалось собрать на одной площадке людей с самыми разными взглядами и профессиями — от инженеров и учёных до губернаторов и философов, а также представителей бизнеса и многодетных семей. Он подчеркнул, что особую атмосферу мероприятию придало присутствие гостей, которые приехали вместе с детьми.

Одной из центральных тем обсуждения стало формирование многополярного мира, процесс которого активно идёт в наши дни. Сергей Лавров указал, что в новой системе мироустройства ключевым принципом должно стать равноправие.

Он пояснил, что страны обязаны учитывать интересы друг друга, а не навязывать собственные взгляды как единственно верные. В качестве примера он привёл сотрудничество России с государствами БРИКС, СНГ, а также странами Африки и Латинской Америки.

Мария Захарова затронула исторический аспект, отметив, что обвинения России в имперских амбициях со стороны либеральных кругов не имеют под собой оснований.

Она напомнила, что именно в периоды имперской мощи Россия достигала наивысшего расцвета и могла на равных соперничать с ведущими державами Европы. При этом она добавила, что большинство войн в истории страны начинались из-за внешних нападений, а их итогом часто становилось расширение российской территории.

Ещё одной важной темой форума стала защита традиционных ценностей и института семьи, которые, по мнению участников, находятся под угрозой из-за наступления западной "новой этики". В рамках мероприятия была подписана Международная декларация о защите семьи, в которой подчёркивается, что существует только два пола — мужской и женский, брак является союзом мужчины и женщины, а жизнь ребёнка должна быть защищена с момента зачатия.

Документ также утверждает, что разрушение семьи представляет угрозу для всего человечества.

Мария Львова-Белова акцентировала внимание на необходимости создания условий, при которых дети могли бы расти в родных семьях. Она предложила развивать инфраструктуру, способствующую укреплению семейных связей, включая открытие семейных клубов, центров и зон отдыха для родителей с детьми.

Уточнения

Константин Валерьевич Малофеев - российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества "Царьград", один из финансистов "русского мира".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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