В российской столице завершилось одно из самых значимых событий года — "Форум будущего 2050", который проходил 9 и 10 июня. Итог мероприятия подвело издание Царьград.
Это мероприятие стало уникальной платформой для обсуждения глобальных вызовов и перспектив, собрав более трёх тысяч участников из разных стран. Среди них были политики, бизнесмены, журналисты, общественные деятели и представители семейных организаций, которые вместе попытались заглянуть в будущее и понять, каким будет мир через четверть века.
За два дня форума свои взгляды на развитие России и мира представили 127 спикеров, среди которых были как российские, так и зарубежные гости. В их числе оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, официальный представитель министерства Мария Захарова, основатель Института Царьграда Константин Малофеев, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, а также известные международные фигуры, такие как американский инженер Эррол Маск, британский политик Джордж Галлоуэй, экономист из США Джеффри Сакс, французский аналитик Пьер-Антуан Плакувент и американский комментатор Алекс Джонс.
Константин Малофеев отметил, что организаторам удалось собрать на одной площадке людей с самыми разными взглядами и профессиями — от инженеров и учёных до губернаторов и философов, а также представителей бизнеса и многодетных семей. Он подчеркнул, что особую атмосферу мероприятию придало присутствие гостей, которые приехали вместе с детьми.
Одной из центральных тем обсуждения стало формирование многополярного мира, процесс которого активно идёт в наши дни. Сергей Лавров указал, что в новой системе мироустройства ключевым принципом должно стать равноправие.
Он пояснил, что страны обязаны учитывать интересы друг друга, а не навязывать собственные взгляды как единственно верные. В качестве примера он привёл сотрудничество России с государствами БРИКС, СНГ, а также странами Африки и Латинской Америки.
Мария Захарова затронула исторический аспект, отметив, что обвинения России в имперских амбициях со стороны либеральных кругов не имеют под собой оснований.
Она напомнила, что именно в периоды имперской мощи Россия достигала наивысшего расцвета и могла на равных соперничать с ведущими державами Европы. При этом она добавила, что большинство войн в истории страны начинались из-за внешних нападений, а их итогом часто становилось расширение российской территории.
Ещё одной важной темой форума стала защита традиционных ценностей и института семьи, которые, по мнению участников, находятся под угрозой из-за наступления западной "новой этики". В рамках мероприятия была подписана Международная декларация о защите семьи, в которой подчёркивается, что существует только два пола — мужской и женский, брак является союзом мужчины и женщины, а жизнь ребёнка должна быть защищена с момента зачатия.
Документ также утверждает, что разрушение семьи представляет угрозу для всего человечества.
Мария Львова-Белова акцентировала внимание на необходимости создания условий, при которых дети могли бы расти в родных семьях. Она предложила развивать инфраструктуру, способствующую укреплению семейных связей, включая открытие семейных клубов, центров и зон отдыха для родителей с детьми.
Константин Валерьевич Малофеев - российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций "Ростелекома", председатель совета директоров группы компаний "Царьград", заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель общества "Царьград", один из финансистов "русского мира".
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