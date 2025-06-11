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Тысячи американцев выйдут на улицы: вот что скрывает Национальный день неповиновения без королей

1:20
Мир

В знак неповиновения, призванного подтвердить демократическую сущность Соединенных Штатов, тысячи граждан готовятся выйти на улицы в эту субботу, 14 июня, на "Национальный день неповиновения без королей".

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Это мероприятие направлено на протест против авторитаризма и, в частности, против военного парада, проводимого президентом Дональдом Трампом, который совпадает с его 79-м днем рождения и 250-летием армии США.

Инициатива "No Kings" соответствует духу сопротивления авторитаризму, напоминая всем, что страна не должна поддаваться идее "короля" или лидеру, который, по словам организаторов, "питает свое эго" многомиллионным парадом.

Военный парад, одобренный Трампом и запланированный на ту же субботу, будет иметь предполагаемую стоимость в 45 миллионов долларов, из которых до 16 миллионов долларов будут потрачены на ремонт улиц Вашингтона. По данным NBC News, более 7000 военнослужащих промаршируют, 130 бронемашин будут патрулировать столицу, а 50 самолетов пролетят над головой, демонстрируя силу.

Для многих это зрелище — не более чем президентская прихоть, замаскированная под патриотическое празднование.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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