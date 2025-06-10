Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лапита и папуасы: удивительное открытие о смешении культур в Новой Гвинее
В Приморье дикий олень зашёл в детский сад — и умилил весь интернет
Мини-платье вышло в дождь — и не промокло: летний образ с характером
800 000 смертей в год: как сверхурочная работа разрушает мозг и приводит к хроническим заболеваниям
Контрафакт уйдёт, но цены вырастут? Как законопроект о ГОСТах может ударить по кошельку россиян
Сладкая, как мёд: как подкормить свеклу, чтобы выросла крупной и сочной
Опасная привычка на кухне: почему не стоит вешать полотенце на дверцу духовки
41-летний турист столкнулся с тёмной стороной шаманства: шокирующий инцидент в Перу
Двигатель задыхается, тяги нет, расход растёт — катализатор под подозрением: срезать или терпеть

Венгрия подняла бунт в Брюсселе: Европа на пороге энергетического краха

2:41
Мир

Венгрия заняла жёсткую позицию в отношении инициативы Еврокомиссии, направленной на полный отказ от российских энергоресурсов.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто дал понять, что Будапешт намерен активно противодействовать этому плану, чтобы не допустить его реализации.

На пресс-конференции в Надьканиже, трансляция которой велась на YouTube-канале министра, он подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит предложения Брюсселя, если они угрожают энергетической безопасности страны или приведут к увеличению коммунальных платежей для граждан.

По его словам, Венгрия решительно выступает против любых запретов на импорт энергоносителей из России. Он также добавил, что на предстоящей встрече министров энергетики стран Евросоюза Будапешт будет добиваться того, чтобы план Еврокомиссии, который может лишить Венгрию текущих источников энергии, не был принят.

Министр отметил, что Венгрия рассматривает этот вопрос как неотъемлемую часть своего национального суверенитета. Он выразил мнение, что Брюссель не вправе диктовать, откуда страна должна закупать энергоресурсы.

Кроме того, Сийярто обратил внимание на лицемерие некоторых западноевропейских стран, которые, по его словам, публично заявляют об отказе от российской нефти, но продолжают приобретать её через посредников, таких как Индия. Он считает, что это наглядно демонстрирует эффективность антироссийских санкций ЕС.

Между тем Еврокомиссия в начале мая обнародовала проект, который предусматривает постепенное прекращение импорта российских энергоносителей в страны ЕС к концу 2027 года.

Уже в июне планируется представить законодательное предложение, которое запретит заключение новых контрактов на поставку российского газа, а также использование спотовых контрактов. Эти ограничения должны вступить в силу до конца 2025 года. Кроме того, к концу 2027 года под запрет могут попасть поставки трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам.

Ранее представители России указывали, что страны Запада, отказываясь от прямых закупок российских углеводородов, совершают стратегическую ошибку. По их мнению, это приведёт к росту цен на энергоресурсы и усилению зависимости от посредников, через которых российские нефть и газ всё равно будут поступать на европейский рынок, но уже по более высокой стоимости.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Домашние животные
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Авто
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше Аудио 
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше
Красота и стиль
Эти тренды из 90-х снова в моде — и они выглядят даже круче, чем раньше Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Следы людей, которых не должно быть: иракская пустыня нарушила хронологию истории
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова Ночной кошмар для хунты: какой масштаб разрушений принёс удар по Киеву? Дмитрий Плотников За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова Сергей Лебедев
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Последние материалы
Двигатель задыхается, тяги нет, расход растёт — катализатор под подозрением: срезать или терпеть
Кошка всё расскажет ушами — вы просто не знали, куда смотреть
Очередной рубеж пал: Россия выдавливает ВСУ за Днепр — карта войны обновлена
Венгрия подняла бунт в Брюсселе: Европа на пороге энергетического краха
ВОЗ выступила с тревожным предупреждением: забудьте об этих диетах летом 2025 года
Ани Лорак показала красавицу-дочь в день рождения наследницы
Ножницы против судьбы: стрижки, которые меняют не только волосы, но и жизнь
Фермер из Чувашии значительно увеличила сбор картофеля: рецепт успеха
Непоправимый урон для нейронов: что происходит, когда вы выпиваете до отключки
Дешевле некуда: чем дачники подкармливают почву без удобрений и затрат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.