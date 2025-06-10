Венгрия подняла бунт в Брюсселе: Европа на пороге энергетического краха

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Венгрия заняла жёсткую позицию в отношении инициативы Еврокомиссии, направленной на полный отказ от российских энергоресурсов.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто дал понять, что Будапешт намерен активно противодействовать этому плану, чтобы не допустить его реализации.

На пресс-конференции в Надьканиже, трансляция которой велась на YouTube-канале министра, он подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит предложения Брюсселя, если они угрожают энергетической безопасности страны или приведут к увеличению коммунальных платежей для граждан.

По его словам, Венгрия решительно выступает против любых запретов на импорт энергоносителей из России. Он также добавил, что на предстоящей встрече министров энергетики стран Евросоюза Будапешт будет добиваться того, чтобы план Еврокомиссии, который может лишить Венгрию текущих источников энергии, не был принят.

Министр отметил, что Венгрия рассматривает этот вопрос как неотъемлемую часть своего национального суверенитета. Он выразил мнение, что Брюссель не вправе диктовать, откуда страна должна закупать энергоресурсы.

Кроме того, Сийярто обратил внимание на лицемерие некоторых западноевропейских стран, которые, по его словам, публично заявляют об отказе от российской нефти, но продолжают приобретать её через посредников, таких как Индия. Он считает, что это наглядно демонстрирует эффективность антироссийских санкций ЕС.

Между тем Еврокомиссия в начале мая обнародовала проект, который предусматривает постепенное прекращение импорта российских энергоносителей в страны ЕС к концу 2027 года.

Уже в июне планируется представить законодательное предложение, которое запретит заключение новых контрактов на поставку российского газа, а также использование спотовых контрактов. Эти ограничения должны вступить в силу до конца 2025 года. Кроме того, к концу 2027 года под запрет могут попасть поставки трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам.

Ранее представители России указывали, что страны Запада, отказываясь от прямых закупок российских углеводородов, совершают стратегическую ошибку. По их мнению, это приведёт к росту цен на энергоресурсы и усилению зависимости от посредников, через которых российские нефть и газ всё равно будут поступать на европейский рынок, но уже по более высокой стоимости.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

