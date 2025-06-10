Маск-старший шокирует всех: будущее человечества уже не будет прежним

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В столице России стартовал масштабный "Форум Будущего 2050", организованный Институтом Царьграда. Мероприятие, начавшееся 9 июня, привлекло огромное количество участников, что привело к неожиданным изменениям в программе. Об этом сообщает ресурс "Царьград".

Фото: commons.wikimedia.org by Errol Musk, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Эррол Маск

Одним из ключевых событий первого дня должно было стать выступление Эррола Маска, отца известного американского бизнесмена Илона Маска. Однако из-за ажиотажа вокруг его персоны организаторам пришлось внести коррективы в расписание.

Как сообщили организаторы, Эррол Маск, инженер из США, проведёт свою презентацию 10 июня, во второй день форума. Причиной переноса стал невероятный интерес со стороны гостей мероприятия, буквально не дававших спикеру прохода.

В рамках своего выступления он планирует поделиться своим видением того, как может развиваться сотрудничество между Россией и другими странами в будущем, а также рассказать о технологиях, которые изменят мир уже в ближайшие десятилетия.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

