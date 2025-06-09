Война без правил: Саудовская Аравия против США и России

Саудовская Аравия готовится к затяжной борьбе за лидерство на мировом рынке нефти, стремясь вернуть утраченные позиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Саудовской Аравии

Об этом в интервью Bloomberg Television сообщил руководитель отдела исследований сырьевых товаров одного из крупнейших банков США. По его словам, Королевство намерено вести не краткосрочную, а долгосрочную и планомерную ценовую войну, чтобы отвоевать долю рынка у американских производителей сланцевой нефти и некоторых участников соглашения ОПЕК+.

Как отметил эксперт, стратегия Саудовской Аравии будет заключаться в том, чтобы подтолкнуть страны ОПЕК+ к увеличению объемов добычи, что позволит усилить давление на конкурентов. Такой подход, по его мнению, может кардинально изменить расстановку сил на нефтяном рынке в ближайшие годы.

Между тем, ранее стало известно, что восемь государств, входящих в ОПЕК+ и добровольно сокративших добычу, приняли решение с июля увеличить предельный уровень производства нефти еще на 411 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Это решение было обосновано стабильными перспективами мировой экономики и благоприятной ситуацией на рынке углеводородов, о чем сообщалось в официальном заявлении организации. В число этих стран входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Эти государства ранее взяли на себя обязательства по ограничению предложения нефти на мировом рынке. Сокращения в объеме 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года, а дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей в сутки начали постепенно сниматься с апреля. Уже в мае и июне добыча увеличивалась на 411 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, что стало частью плана по ускоренному выходу из ограничений, согласованного в начале апреля.

Однако страны ОПЕК+ также обязаны компенсировать перепроизводство, допущенное ранее. В результате фактическое увеличение добычи оказалось меньше запланированного: в апреле оно составило 115 тысяч баррелей в сутки, в мае — 253 тысячи, а в июне — 359 тысяч. Этот процесс остается под пристальным вниманием участников рынка, так как любые изменения в политике ОПЕК+ могут существенно повлиять на мировые цены на нефть.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

