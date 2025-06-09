Разорванный город: Трамп железной рукой спас Лос-Анджелес

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Ситуация в Лос-Анджелесе могла обернуться катастрофой, если бы не решительные действия федерального правительства, утверждает президент США Дональд Трамп.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В своем заявлении он подчеркнул, что ввод Национальной гвардии позволил предотвратить полное разрушение города во время массовых беспорядков.

По словам главы государства, решение направить силы Нацгвардии для подавления насильственных акций в Калифорнии было правильным и своевременным. Он отметил, что без этого шага Лос-Анджелес мог быть практически стерт с лица земли.

Об этом президент сообщил через свои аккаунты в социальных сетях, где также подверг резкой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Он выразил мнение, что вместо отрицания необходимости федеральной помощи местные власти должны быть благодарны за оперативное вмешательство.

Кроме того, президент обвинил руководство штата в попытке ввести общественность в заблуждение, называя беспорядки "мирными протестами". Он указал, что достаточно взглянуть на фото- и видеоматериалы, чтобы убедиться в масштабах насилия и разрушений, охвативших город.

Между тем, в округе Лос-Анджелес ранее заявили, что решение о привлечении Национальной гвардии было принято без согласования с местными властями. Этот факт стал причиной острых разногласий между Белым домом и руководством штата, что лишь усилило напряженность в регионе. Конфликт между федеральным центром и местными лидерами вызвал широкий резонанс, а общественность задается вопросом, как далеко могут зайти подобные противоречия в условиях кризиса.

Уточнения

Лос-А́нджелес — город на юге штата Калифорния, США.

