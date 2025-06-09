Радужная революция застряла: Чебан объявил войну либеральным ценностям

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В столице Молдавии разгорается громкий конфликт между городскими властями и центральным руководством страны. Об этом пишет издание EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Мэр Кишинева Ион Чебан категорически отказался выполнять требование Государственной канцелярии и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) об отмене запрета на проведение в городе мероприятий, связанных с ЛГБТ*-движением, а также на любую деятельность, которую он считает пропагандой подобных идей.

Градоначальник заявил, что в случае, если центральные власти сами решат разрешить проведение таких акций, он намерен оспорить это решение в судебном порядке. По его словам, партия ПДС и подконтрольные ей структуры настаивают на снятии запрета, однако городские власти не собираются идти на уступки. Он также намекнул, что представители правящей партии сами активно участвуют в подобных шествиях, занимая первые ряды колонн, но Кишинев не намерен следовать их примеру. Любые попытки навязать отмену запрета, как подчеркнул мэр, будут обжалованы.

Конфликт уходит корнями в майское решение муниципального совета Кишинева, который проголосовал за запрет так называемого "Марша равенства" на территории города. Инициатором этого шага выступил сам Ион Чебан, мотивируя свое предложение необходимостью защиты традиционных ценностей и поддержания общественного порядка. В ответ организаторы мероприятия, представляющие платформу Moldova Pride, заявили о намерении все равно провести шествие 15 июня по запланированному маршруту, обвинив мэра в дискриминации и нетерпимости.

Стоит отметить, что решение о запрете было принято без участия представителей ПДС в муниципальном совете, которые демонстративно покинули заседание, отказавшись голосовать. Этот шаг лишь усилил напряженность между городскими и центральными властями.

На фоне этого противостояния в последние годы в Молдавии под усиленной охраной правоохранительных органов проводились немногочисленные акции в поддержку ЛГБТ*-движения. В них нередко участвовали представители правящей партии, а также дипломаты западных стран, которые выражали свою поддержку, вывешивая радужные флаги на зданиях своих посольств.

Ситуация осложняется и тем, что, несмотря на протесты общественности и религиозных организаций, президент Молдавии Майя Санду ратифицировала так называемую "Стамбульскую конвенцию".

Этот шаг, как отмечают наблюдатели, способствовал продвижению идей, связанных с "европейскими ценностями", в том числе в образовательных учреждениях страны. Конфликт в Кишиневе стал очередным проявлением глубокого раскола в обществе, где сталкиваются разные взгляды на будущее Молдавии.

Уточнения

Кишинёв — столица и крупнейший город Молдовы. Экономический и культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык.

