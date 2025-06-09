Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работа проводником в СССР: чай в подстаканниках, график по минутам и багаж предъявите!
Лишь 17% детей мигрантов допустили к экзамену по русскому языку
Грань красоты: когда скальпель превращается в оружие против себя
Битва за вкладчиков: краткосрочные депозиты стали главным трендом
Утро начинается не с кофе: вот когда нужно чистить зубы для максимальной защиты эмали
100 баллов на ЕГЭ: ученик школы в Екатеринбурге показал лучший результат
Японцы опять придумали хит: фитнес для тех, кто не выносит фитнес
Пустой бак — не приговор, если ваша машина моложе 7 лет
Забудьте про ежедневную готовку: эти заготовки делают ужин делом пяти минут

Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?

2:01
Мир

Грету Тунберг сейчас знают многие люди по всему миру. Известно, что она — молодая ярая экоактивистка. Что она делает, и почему её критикуют, расскажем ниже.

Грета Тунберг
Фото: wikimapia by Lëa-Kim Châteauneuf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грета Тунберг

Она выступая за климат, стала символом борьбы с изменением климата. Однако многие не любят Тунберг и вот почему.

Грета начала свою активистскую деятельность в 2018 году, когда в 15 лет решила пропустить занятия в школе и начать одиночную забастовку перед зданием шведского парламента. Она держала табличку с надписью "Школьная забастовка ради климата", и её послание было ясным — мир должен принять меры против изменения климата.

Позднее её фанаты начали проводить акции протеста под хештегом #FridaysForFuture. Этот момент стал отправной точкой для масштабного климатического движения.

Одним из главных плюсов работы Греты является её способность вдохновлять молодежь. Молодые люди начали осознавать важность экологической повестки благодаря её действиям. Подростки стали, например, участвовать в акциях, собирать информацию о климате.

Её активная позиция привела к тому, что климатические изменения стали предметом обсуждения на высшем уровне, включая заседания ООН и другие международные форумы.

Однако многие эксперты и активисты считают, что подход Греты слишком радикален и поляризует общество. Вместо того, чтобы привлекать людей к углубленному пониманию проблемы, её крайние высказывания могут оттолкнуть потенциальных союзников.

Другая критика о том, что Грета Тунберг стала "лицом" климатического движения. Этот статус накладывает на неё огромную ответственность и давление, что может привести к негативным последствиям для её здоровья, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Гре́та Тинтин Элеоно́ра Э́рнман Ту́нберг (швед. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg МФА: ; род. 3 января 2003, Стокгольм, Швеция) — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Авто
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия Аудио 
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Военные новости
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов Новая дилемма Европы: прогнуться или потерять влияние — на кону будущее Игорь Буккер Утюжим по полной: Россия вспомнила про Западную Украину — и не экономит боекомплекты Дмитрий Плотников
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Последние материалы
Топ-5 атмосферников до 2000 года: скорость, звук и легенды
В День Святого Духа открывается великая тайна Бога
Раскрыты причины резких нападок Киркорова в адрес невесты Григория Лепса
Жизнь в многоэтажке как психологический триллер: что делать, если сосед перешёл все границы
Это галактика или пылесос? Объект в Пегасе поражает масштабами
Секрет тихого сада: одно растение избавит вишню от личинок
Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности
Мировые рынки всё активнее избегают доллара
Технологии грузового транспорта СССР: инженерные решения и инновации
Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.