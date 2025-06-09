Грета Тунберг: кто она такая, и почему её постоянно критикуют?

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Грету Тунберг сейчас знают многие люди по всему миру. Известно, что она — молодая ярая экоактивистка. Что она делает, и почему её критикуют, расскажем ниже.

Фото: wikimapia by Lëa-Kim Châteauneuf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Грета Тунберг

Она выступая за климат, стала символом борьбы с изменением климата. Однако многие не любят Тунберг и вот почему.

Грета начала свою активистскую деятельность в 2018 году, когда в 15 лет решила пропустить занятия в школе и начать одиночную забастовку перед зданием шведского парламента. Она держала табличку с надписью "Школьная забастовка ради климата", и её послание было ясным — мир должен принять меры против изменения климата.

Позднее её фанаты начали проводить акции протеста под хештегом #FridaysForFuture. Этот момент стал отправной точкой для масштабного климатического движения.

Одним из главных плюсов работы Греты является её способность вдохновлять молодежь. Молодые люди начали осознавать важность экологической повестки благодаря её действиям. Подростки стали, например, участвовать в акциях, собирать информацию о климате.

Её активная позиция привела к тому, что климатические изменения стали предметом обсуждения на высшем уровне, включая заседания ООН и другие международные форумы.

Однако многие эксперты и активисты считают, что подход Греты слишком радикален и поляризует общество. Вместо того, чтобы привлекать людей к углубленному пониманию проблемы, её крайние высказывания могут оттолкнуть потенциальных союзников.

Другая критика о том, что Грета Тунберг стала "лицом" климатического движения. Этот статус накладывает на неё огромную ответственность и давление, что может привести к негативным последствиям для её здоровья, пишет argumenti. ru.

Уточнения

Гре́та Тинтин Элеоно́ра Э́рнман Ту́нберг (швед. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg МФА: ; род. 3 января 2003, Стокгольм, Швеция) — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата.

