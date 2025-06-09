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Металлы войны: Китай приготовил Америке в ответ на санкции

1:22
Мир

Соединенные Штаты возлагают большие надежды на предстоящие торговые переговоры с Китаем, рассчитывая добиться снятия ограничений на поставки редкоземельных металлов.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Об этом стало известно из интервью, которое глава Национального экономического совета Белого дома дал американскому телеканалу CNBC в начале недели.

По словам представителя администрации США, Вашингтон рассчитывает, что после достижения договоренности Пекин ослабит экспортные барьеры, что позволит возобновить поставки редкоземельных металлов в значительных объемах. Он также отметил, что это откроет путь к обсуждению менее значимых вопросов, которые пока остаются на втором плане.

Переговоры стартовали в Лондоне в понедельник. Американскую делегацию представляют министр финансов, министр торговли и торговый представитель США, а китайскую сторону возглавляет вице-премьер КНР.

Как подчеркивает CNBC, одной из главных тем обсуждения станут ограничения, введенные Китаем 14 апреля. Напомним, что на сегодняшний день Пекин контролирует практически весь мировой рынок некоторых видов редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в производстве автомобилей, полупроводников и аэрокосмической техники.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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