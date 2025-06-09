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США против маскарада: Трамп усмиряет Лос-Анджелес

0:56
Мир

Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким требованием немедленно задерживать всех участников протестов в Лос-Анджелесе, которые скрывают свои лица под масками.

Полицейские
Фото: www.flickr.com by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Полицейские

Об этом он сообщил через свою страницу в социальной сети Truth Social, где также подчеркнул необходимость полного запрета на ношение масок во время массовых акций по всей стране.

Конфликт в Лос-Анджелесе обострился после того, как операция иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), направленная на выявление нелегальных мигрантов в центральной части города, привела к столкновениям с протестующими.

Ситуация накалилась настолько, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила о решении направить в город значительные силы Национальной гвардии — около двух тысяч военнослужащих, чтобы восстановить порядок и предотвратить дальнейшую эскалацию беспорядков.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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