США против маскарада: Трамп усмиряет Лос-Анджелес

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Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким требованием немедленно задерживать всех участников протестов в Лос-Анджелесе, которые скрывают свои лица под масками.

Фото: www.flickr.com by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Полицейские

Об этом он сообщил через свою страницу в социальной сети Truth Social, где также подчеркнул необходимость полного запрета на ношение масок во время массовых акций по всей стране.

Конфликт в Лос-Анджелесе обострился после того, как операция иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), направленная на выявление нелегальных мигрантов в центральной части города, привела к столкновениям с протестующими.

Ситуация накалилась настолько, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила о решении направить в город значительные силы Национальной гвардии — около двух тысяч военнослужащих, чтобы восстановить порядок и предотвратить дальнейшую эскалацию беспорядков.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

