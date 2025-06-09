Калифорния против Трампа: губернатор начал войну против президента

1:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен обратиться в суд с иском против президента США Дональда Трампа, обвиняя его в незаконных действиях, связанных с отправкой Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления массовых протестов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted Eytan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Верховный суд США

Ньюсом подчеркнул, что действия Трампа были направлены на эскалацию конфликта, а подписанный президентом указ о привлечении Национальной гвардии является не только вмешательством в дела Калифорнии, но и создаёт прецедент для аналогичных шагов в других штатах. Губернатор также отметил, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США действуют без согласования с местными властями, что ещё больше осложняет ситуацию.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня и были вызваны рейдами против нелегальных мигрантов. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и полиция применила против участников протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Для стабилизации обстановки в город были направлены войска Национальной гвардии — на данный момент в Лос-Анджелесе уже находятся 300 военнослужащих, а в ближайшее время ожидается прибытие ещё 500 морских пехотинцев. Этот шаг стал первым за многие десятилетия случаем, когда президент США привлёк Национальную гвардию без запроса или согласия властей штата.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала решение президента провокацией, направленной на обострение конфликта. В ходе беспорядков в штате было задержано более 80 человек. В ответ на угрозы администрации Трампа сократить финансирование региона, губернатор Ньюсом заявил, что Калифорния может отказаться от уплаты федеральных налогов, что стало ещё одним витком эскалации противостояния между штатом и федеральным центром.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

