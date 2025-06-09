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Калифорния в огне: бунт, который не закончится расколом

2:45
Мир

Калифорния не покинет состав Соединённых Штатов, несмотря на нарастающие протесты и острые политические разногласия.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by BDS2006 (talk)., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лос-Анджелес

Такое мнение в беседе с интернет-порталом "Подмосковье сегодня" высказал политический аналитик Дмитрий Аграновский, комментируя сложившуюся ситуацию в штате.

Недавно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот спровоцировал кризис и только ухудшает положение в Лос-Анджелесе, где уже несколько дней не утихают акции протеста против политики массовой депортации мигрантов. Однако, как отметил Аграновский, несмотря на напряжённую обстановку, отделение штата от США остаётся невозможным.

По словам аналитика, выход Калифорнии из состава американского государства полностью исключён. Он пояснил, что, хотя США формально предоставляют штатам больше полномочий, чем это было у республик в Советском Союзе, на практике эти права остаются лишь на бумаге, и центральные власти никогда не допустят сецессии.

Аграновский подчеркнул, что Калифорния, будучи одним из наиболее либеральных и демократически настроенных штатов, оказывает значительное давление на Трампа, но это не приведёт к радикальным шагам, таким как выход из состава страны.

Аналитик также указал, что нынешние волнения в Калифорнии — не новость. Он напомнил о событиях 1992 года, известных как лос-анджелесский бунт, который длился с 29 апреля по 4 мая. Тогда в результате массовых беспорядков было сожжено более 5,5 тысячи зданий, а для наведения порядка в город направили огромные силы: 10 тысяч бойцов Национальной гвардии, 7,3 тысячи полицейских, тысячу агентов ФБР, 1,9 тысячи шерифов с помощниками и 3,3 тысячи морских пехотинцев.

Аграновский добавил, что Калифорния, обладая экономикой, превосходящей ВВП большинства стран мира, остаётся важнейшей частью США, и её выход из состава государства не имеет смысла.

Он отметил, что политическая борьба в США носит циклический характер, где республиканцы и демократы регулярно сменяют друг друга у власти. По его мнению, следующий президент вполне может быть представителем Демократической партии, что автоматически снимет многие текущие противоречия. Аналитик подчеркнул, что происходящее сейчас — это обычная политическая борьба, в которой стороны используют любые доступные методы и средства.

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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