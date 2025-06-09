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Украина, Трамп, Tesla: отец Маска раскрыл Москве главные секреты

Мир

В столице России на форуме, посвящённом будущему, выступил Эррол Маск - отец известного американского предпринимателя Илона Маска. Интервью с отцом Маска публикует "Царьград".

Дональд Трамп и Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп и Илон Маск

Впервые посетив Москву, он стал участником мероприятия "Форум будущего — 2050", организованного Институтом Царьграда. В беседе с журналистами "Первого русского" Маск-старший поделился подробностями о напряжённых отношениях между своим сыном и президентом США Дональдом Трампом, а также высказал мнение о международных конфликтах, вызвав широкий резонанс.

Эррол Маск отметил, что ссора между Илоном и Трампом не является чем-то серьёзным. Он пояснил, что оба они отличаются импульсивным характером, а конфликт возник из-за стресса, в котором сейчас находится его сын. Маск-старший выразил уверенность, что в скором времени они найдут общий язык и помирятся.

Все желающие смогут лично пообщаться с Эрролом Маском на "Форуме будущего", который пройдёт в Москве 9 и 10 июня. Участие в мероприятии бесплатное, а регистрация уже открыта на официальном сайте форума.

Кроме того, Маск-старший затронул тему конфликта на Украине, резко раскритиковав действия киевских властей и западных элит. Он назвал происходящее бессмысленной прокси-войной, в которую втянута страна, и призвал положить конец этому "непотребству". По его мнению, США и, возможно, Евросоюз направляют на Украину огромные суммы — сотни миллиардов долларов, хотя в щедрость европейцев он верит с трудом, называя их крайне экономными.

Эррол Маск также указал на глубокие исторические корни конфликта, связанные с тем, как была сформирована современная Украина в постсоветский период. Он подчеркнул, что объединение различных регионов страны происходило без учёта мнений местных жителей, что породило множество проблем. Особое внимание бизнесмен уделил ситуации этнических русских, проживающих в восточных областях Украины.

Он отметил, что с 2014 года они подвергались притеснениям и неоднократно обращались за помощью к России, призывая её вмешаться в ситуацию.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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