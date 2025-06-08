Лос-Анджелес в осаде: Национальная гвардия вышла против мигрантов

2:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Вооружённые силы США объявили о размещении подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе в ответ на нарастающие протесты, вызванные миграционной политикой президента Дональда Трампа.

Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нацгвардия техас

Волнения в городе стали одной из самых горячих тем в американских новостях, привлекая внимание к острым политическим разногласиям в стране.

Как сообщило Северное командование ВС США, в район Лос-Анджелеса начали прибывать части 79-й пехотной бригады боевой группы Национальной гвардии Калифорнии, причём некоторые из них уже заняли свои позиции. На данный момент в трёх разных точках города и его окрестностей размещено около 300 военнослужащих.

Причиной усиления военного присутствия стали столкновения между протестующими и сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые проводили операцию по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что в город планируется направить до двух тысяч бойцов Национальной гвардии. Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, допустил возможность привлечения к операции морских пехотинцев, если ситуация продолжит обостряться.

20 января, в день своей инаугурации, Дональд Трамп, ставший 47-м президентом США, в своей первой речи пообещал немедленно положить конец нелегальной миграции и начать процесс депортации миллионов мигрантов, находящихся в стране без законных оснований. О

н также объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации в связи с кризисом на южной границе США, что вызвало бурную реакцию в обществе.

Калифорния, известная как оплот Демократической партии, уже давно находится в центре критики со стороны Трампа. В прошлом месяце президент пригрозил урезать финансирование штата из-за участия трансгендерного спортсмена в соревнованиях. Кроме того, администрация Трампа ранее отказалась от выделения 126,4 миллиона долларов на проекты по предотвращению наводнений в Калифорнии и подвергла резкой критике действия местных властей в борьбе с лесными пожарами.

Напряжение между федеральным центром и руководством штата достигло нового уровня, когда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов, если Вашингтон продолжит сокращать финансирование региона. Этот шаг стал ответом на угрозы администрации Трампа и подлил масла в огонь политического противостояния, которое, судя по всему, будет только нарастать.

Уточнения

Национальная гвардия Соединённых Штатов — вид вооружённых сил, формирования резерва, организованные Армией и ВВС США.

