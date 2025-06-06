Мерц переписал историю: Россия ответит так, что Германия запомнит навсегда

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выразил мнение, что руководство Германии своими действиями создает условия для эскалации напряженности и провоцирует конфликты между Россией и Германией.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Соединенные Штаты завершили войну в Европе благодаря высадке в Нормандии и освободили Германию от нацизма, добавив, что Вашингтон способен сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине.

При этом ни одна из сторон не упомянула о ключевой роли Советского Союза в победе над нацистской Германией. В ответ на эти заявления Володин направил официальное письмо председателю Бундестага и руководителям парламентских фракций Германии, в котором осудил слова Мерца как циничные и искажающие историческую правду о Второй мировой войне.

В своем обращении Володин указал, что действия немецких властей способствуют обострению ситуации и могут привести к столкновениям между странами.

Он задался вопросом, поддерживает ли подобный курс народ Германии, подчеркнув, что Россия этого не желает, но готова к любому развитию событий.

Кроме того, Володин предложил, чтобы Мерца пригласили в Бундестаг, где он мог бы восполнить пробелы в своих знаниях об истории, изучив надписи на стенах Рейхстага и обратив внимание на язык, на котором они сделаны, а также на то, кто их оставил. По мнению спикера Госдумы, политики могут допускать различные ошибки, но недопустимо осквернять память тех, благодаря кому человечество сегодня живет в мире.

Особое внимание Володин уделил поддержке Мерцем действий киевского режима, который, по его словам, сознательно наносит удары по мирным российским городам, атакует гражданскую инфраструктуру и организует теракты в местах массового скопления людей. Он подчеркнул, что существуют доказательства этих действий, и призвал Бундестаг дать им соответствующую оценку.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

