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2:32
Мир

Глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел телефонный разговор с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Флаг Венгрии
Фото: commons.wikimedia.org by Kilyann Le Hen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Венгрии

В ходе беседы он выразил признательность за стабильные поставки нефти и газа в Венгрию, а также получил подтверждение от российской стороны о том, что обеспечение Будапешта энергоресурсами останется надежным и в будущем.

В своем сообщении, размещенном в социальной сети, Сийярто отметил, что в рамках диалога с Новаком, курирующим энергетическую сферу в российском правительстве, они обсудили текущее состояние сотрудничества между Венгрией и Россией в области энергетики.

Он подчеркнул, что поставки энергоносителей из России в Венгрию осуществляются без перебоев, за что выразил благодарность своему собеседнику. Кроме того, Новак заверил, что Москва продолжит поддерживать бесперебойное снабжение Венгрии необходимыми объемами энергоресурсов, а также сохранит правовые условия для стабильных поставок.

Сийярто также обратил внимание на сложившуюся ситуацию в Европе, где, по его мнению, энергетические кризисы во многом вызваны ошибочными решениями европейских стран.

Он добавил, что Венгрия, несмотря на нестабильность в регионе, обеспечивает надежность своего энергоснабжения, в чем важную роль играет Россия. При этом он уточнил, что это обусловлено не только политическими, но и географическими факторами.

В ходе отдельного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшегося в начале недели, Сийярто подчеркнул, что для Венгрии недопустимо прекращение энергетического сотрудничества с Россией. Он пояснил, что в противном случае гражданам страны пришлось бы платить за коммунальные услуги в несколько раз больше.

Ранее в беседе с российским информагентством Сийярто рассказал о планах Венгрии на следующий год. По его словам, страна рассчитывает получить из России через газопровод "Турецкий поток" от 7,5 до 8 миллиардов кубометров газа, что практически полностью задействует мощности этого маршрута.

Для сравнения, в 2024 году Россия уже поставила в Венгрию рекордный объем газа — 8,6 миллиарда кубометров, о чем ранее сообщил вице-премьер Александр Новак.

Уточнения

Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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