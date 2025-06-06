Трамп раскрывает карты: в Лондоне решится судьба торговой войны

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 9 июня в столице Великобритании состоится встреча американских и китайских представителей, направленная на разрешение торговых споров между странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг США и Китай

В переговорах примут участие глава Министерства финансов США Скотт Бессент, руководитель Министерства торговли Говард Латник, а также торговый представитель Джеймисон Грир.

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Truth Social, Трамп выразил уверенность в том, что предстоящий диалог в Лондоне пройдет успешно и будет способствовать заключению важного торгового соглашения. Он отметил, что встреча запланирована на понедельник, 9 июня 2025 года, и подчеркнул ее значимость для обеих сторон.

Эти переговоры станут частью усилий Вашингтона и Пекина по смягчению напряженности в экономических отношениях, которая усилилась после введения Соединенными Штатами повышенных пошлин на продукцию из Китая.

Кроме того, ситуация осложняется заявлениями американского лидера о необходимости пересмотра и обновления торговой стратегии в отношении КНР, что добавляет интриги предстоящему событию.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

