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Пленные невидимки: Китай требует от Украины ответов за пропавших граждан

1:09
Мир

Китай направил официальный запрос к властям Украины с требованием соблюдать законные права своих граждан в соответствии с международными нормами. Об этом пишет издание EADaily.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Данное заявление сделал на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, как передаёт ТАСС.

Комментируя ситуацию, связанную с появившимися два месяца назад сведениями о возможном пленении на территории Украины двух граждан Китая, участвовавших в боевых действиях, дипломат подчеркнул, что Пекин неоднократно предостерегал своих граждан от подобных действий.

Он отметил, что китайские власти регулярно призывают избегать зон вооружённых конфликтов, не участвовать в боевых столкновениях и, в особенности, не вступать в боевые действия на стороне одной из конфликтующих сторон.

Кроме того, Линь Цзянь указал, что Китай настаивает на том, чтобы украинская сторона обеспечивала законные права китайских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, и гарантировала им гуманное обращение в соответствии с установленными правилами.

Уточнения

Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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