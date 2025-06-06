Пленные невидимки: Китай требует от Украины ответов за пропавших граждан

Китай направил официальный запрос к властям Украины с требованием соблюдать законные права своих граждан в соответствии с международными нормами. Об этом пишет издание EADaily.
Данное заявление сделал на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, как передаёт ТАСС.
Комментируя ситуацию, связанную с появившимися два месяца назад сведениями о возможном пленении на территории Украины двух граждан Китая, участвовавших в боевых действиях, дипломат подчеркнул, что Пекин неоднократно предостерегал своих граждан от подобных действий.
Он отметил, что китайские власти регулярно призывают избегать зон вооружённых конфликтов, не участвовать в боевых столкновениях и, в особенности, не вступать в боевые действия на стороне одной из конфликтующих сторон.
Кроме того, Линь Цзянь указал, что Китай настаивает на том, чтобы украинская сторона обеспечивала законные права китайских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, и гарантировала им гуманное обращение в соответствии с установленными правилами.
Кита́й — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
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