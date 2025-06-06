Трамп избавляется от Tesla: последний гвоздь в гроб Маска

Президент США Дональд Трамп, столкнувшись с обострением отношений с известным бизнесменом Илоном Маском, задумался о том, чтобы либо продать, либо передать в качестве подарка автомобиль Tesla, приобретённый им ранее в этом году, передаёт телеканал ABC, ссылаясь на информацию от высокопоставленного представителя американской администрации.
По данным источника, речь идёт о красной Tesla Model S, которую Трамп купил в марте, чтобы выразить поддержку Маску. Тогда глава государства рассказывал, что сделка состоялась прямо у Белого дома, где Маск продемонстрировал ему весь ассортимент автомобилей своей компании.
Конфликт между двумя влиятельными фигурами разгорелся из-за нового бюджетного плана, предложенного президентом. Ещё во вторник Маск охарактеризовал инициативу как нечто крайне негативное, а уже в среду призвал полностью отказаться от её реализации.
В ответ Трамп выразил недовольство поведением предпринимателя, напомнив, что оказал ему значительную помощь в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его усилия обеспечили победу Трампа на выборах и помогли республиканцам укрепить свои позиции в Конгрессе.
Этот публичный спор оказал серьёзное влияние на финансовые показатели компании Маска. В четверг акции Tesla на бирже упали на 14%, однако уже в пятницу на открытии торгов они выросли почти на 5%, компенсировав примерно треть потерь.
Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.
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