Трамп избавляется от Tesla: последний гвоздь в гроб Маска

1:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп, столкнувшись с обострением отношений с известным бизнесменом Илоном Маском, задумался о том, чтобы либо продать, либо передать в качестве подарка автомобиль Tesla, приобретённый им ранее в этом году, передаёт телеканал ABC, ссылаясь на информацию от высокопоставленного представителя американской администрации.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп, Илон Маск

По данным источника, речь идёт о красной Tesla Model S, которую Трамп купил в марте, чтобы выразить поддержку Маску. Тогда глава государства рассказывал, что сделка состоялась прямо у Белого дома, где Маск продемонстрировал ему весь ассортимент автомобилей своей компании.

Конфликт между двумя влиятельными фигурами разгорелся из-за нового бюджетного плана, предложенного президентом. Ещё во вторник Маск охарактеризовал инициативу как нечто крайне негативное, а уже в среду призвал полностью отказаться от её реализации.

В ответ Трамп выразил недовольство поведением предпринимателя, напомнив, что оказал ему значительную помощь в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его усилия обеспечили победу Трампа на выборах и помогли республиканцам укрепить свои позиции в Конгрессе.

Этот публичный спор оказал серьёзное влияние на финансовые показатели компании Маска. В четверг акции Tesla на бирже упали на 14%, однако уже в пятницу на открытии торгов они выросли почти на 5%, компенсировав примерно треть потерь.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

