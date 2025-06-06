Акции Tesla в огне: миллиарды долларов улетели из-за одного сообщения

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Акции американской компании Tesla, специализирующейся на производстве электромобилей, в пятницу демонстрируют рост на 5% после значительного снижения на 14% днём ранее, вызванного обострением отношений между руководителем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные с торговых площадок.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

На момент 16:35 по московскому времени стоимость одной акции Tesla достигла 299,51 доллара, что соответствует росту на 5,2%. Ранее в течение дня увеличение цены доходило до 6%. Напомним, что в четверг ценные бумаги компании потеряли в стоимости 14,3%.

Причиной волатильности на рынке стало открытое противостояние между Маском и Трампом, вызванное разногласиями по поводу нового бюджетного плана, предложенного главой Белого дома. Ещё во вторник Маск охарактеризовал инициативу как нечто крайне негативное, а в среду призвал полностью отказаться от её реализации.

В ответ президент выразил недовольство поведением предпринимателя, отметив, что оказал ему значительную поддержку в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его усилия обеспечили победу Трампа на выборах и помогли республиканцам укрепить свои позиции в Конгрессе.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

