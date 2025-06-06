Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 лет — и уже пенсионер: как на самом деле считать возраст кота
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился

Акции Tesla в огне: миллиарды долларов улетели из-за одного сообщения

1:31
Мир

Акции американской компании Tesla, специализирующейся на производстве электромобилей, в пятницу демонстрируют рост на 5% после значительного снижения на 14% днём ранее, вызванного обострением отношений между руководителем компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные с торговых площадок.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

На момент 16:35 по московскому времени стоимость одной акции Tesla достигла 299,51 доллара, что соответствует росту на 5,2%. Ранее в течение дня увеличение цены доходило до 6%. Напомним, что в четверг ценные бумаги компании потеряли в стоимости 14,3%.

Причиной волатильности на рынке стало открытое противостояние между Маском и Трампом, вызванное разногласиями по поводу нового бюджетного плана, предложенного главой Белого дома. Ещё во вторник Маск охарактеризовал инициативу как нечто крайне негативное, а в среду призвал полностью отказаться от её реализации.

В ответ президент выразил недовольство поведением предпринимателя, отметив, что оказал ему значительную поддержку в прошлом. Маск, в свою очередь, заявил, что именно его усилия обеспечили победу Трампа на выборах и помогли республиканцам укрепить свои позиции в Конгрессе.

Уточнения

Tesla "Тесла" - американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Авто
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент Аудио 
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Садоводство, цветоводство
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Потрёпанная кожа воскреснет, если смешать эти два простых продукта
Кажется, ничего не делаю — а машина умирает: привычки, которые стоит забыть
Неровные стены — не приговор: обои, которые сделают интерьер безупречным
Секрет осознанного питания и движения: простые шаги к стройной фигуре в обычный рабочий день
ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день
Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС
Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился
Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка
Петербург удивил новым деликатесом — туристы в шоке, что будет, если соединить корюшку и шоколад
Топ-5 самых вкусных ужинов бабушек СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.