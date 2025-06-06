Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники

Серьёзный инцидент произошёл в аэропорту Берлина с главой представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергеем Феоктистовым.
Как стало известно РИА Новости, немецкие правоохранительные органы отказались пропустить его на территорию страны, несмотря на то, что он прибыл из Москвы транзитным рейсом и имеет право находиться в Германии до 19 августа. Об этом Феоктистов сообщил в телефонном разговоре с журналистами.
По словам главы представительства, его поставили перед выбором: либо немедленно приобрести билет на обратный рейс, либо остаться ночевать в аэропорту и улететь той же авиакомпанией, которой он прибыл.
Феоктистов пояснил, что целью его поездки была помощь семье с переездом, так как ранее немецкие власти отказались продлить ему вид на жительство. На вопрос о том, как его семья, проживающая в Берлине, сможет самостоятельно собраться и переехать в Россию без его поддержки, сотрудники правоохранительных органов посоветовали обратиться за помощью в российское посольство.
Феоктистов также отметил, что решение о непродлении вида на жительство было принято в его отсутствие, что фактически лишило его возможности попрощаться с семьёй и организовать их переезд. Ранее стало известно, что земельное миграционное ведомство Германии потребовало от него покинуть страну до 19 августа, угрожая в противном случае принудительной депортацией.
Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны Москвы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ответ на действия немецких властей будут приняты зеркальные меры в отношении немецких журналистов, работающих на территории России. Этот инцидент уже стал поводом для оживлённых дискуссий о свободе СМИ и дипломатических отношениях между странами.
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