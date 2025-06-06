Дипломатический тупик: ФРГ взяла российского журналиста в заложники

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Серьёзный инцидент произошёл в аэропорту Берлина с главой представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергеем Феоктистовым.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

Как стало известно РИА Новости, немецкие правоохранительные органы отказались пропустить его на территорию страны, несмотря на то, что он прибыл из Москвы транзитным рейсом и имеет право находиться в Германии до 19 августа. Об этом Феоктистов сообщил в телефонном разговоре с журналистами.

По словам главы представительства, его поставили перед выбором: либо немедленно приобрести билет на обратный рейс, либо остаться ночевать в аэропорту и улететь той же авиакомпанией, которой он прибыл.

Феоктистов пояснил, что целью его поездки была помощь семье с переездом, так как ранее немецкие власти отказались продлить ему вид на жительство. На вопрос о том, как его семья, проживающая в Берлине, сможет самостоятельно собраться и переехать в Россию без его поддержки, сотрудники правоохранительных органов посоветовали обратиться за помощью в российское посольство.

Феоктистов также отметил, что решение о непродлении вида на жительство было принято в его отсутствие, что фактически лишило его возможности попрощаться с семьёй и организовать их переезд. Ранее стало известно, что земельное миграционное ведомство Германии потребовало от него покинуть страну до 19 августа, угрожая в противном случае принудительной депортацией.

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны Москвы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ответ на действия немецких властей будут приняты зеркальные меры в отношении немецких журналистов, работающих на территории России. Этот инцидент уже стал поводом для оживлённых дискуссий о свободе СМИ и дипломатических отношениях между странами.

Уточнения

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